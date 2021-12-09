Стало известно, почему фигурист Коляда вернул прошлогоднюю программу  

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин заявил, что с начала сезона рассматривался вариант возвращения Михаила Коляды к программе «Белый ворон», с которой он выступал в прошлом сезоне. Их команда приняла решение начать сезон с постановки «Список Шиндлера» в произвольной программе, потому что были опасения, что к концу соревновательного года «Белый ворон» превратится в «надоевшую ворону». Слова Мишина приводит «Матч ТВ».

Вероятность возвращения [к программе «Белый ворон»] была со мной. Но я прекрасно понимал, что если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать «Белого ворона», он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрёпанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа, — сказал Мишин.

При этом тренер отметил, что он остался доволен постановкой «Списка Шиндлера», с которой фигурист выступал на старте нынешнего сезона. Эта программа была необходима для того, чтобы дать спортсмену новый пласт хореографии, новую двигательную канву, новые чувства и эмоции.

Михаил Коляда в нынешнем сезоне стал единственным российским одиночником, который отобрался на финал Гран-при, но турнир в итоге отменили.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев (ISU) официально объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в Осаке с 9 по 12 декабря.