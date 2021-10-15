По стопам Бузовой: как фигуристка Сотникова превратилась в певицу

Век фигуристок недолог. Приблизительно к 20-ти годам перед юными спортсменки встаёт вопрос: что же делать дальше? Кто-то идёт учиться на тренера, кто-то пробует себя на телевидение, а кто-то успевает всё и сразу. Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова с момента завершения карьеры (читай между строк: с завершения официальных стартов) попробовала себя во многих ролях: прикоснулась к миру шоу-бизнеса, открыла бизнес, стала тренером и вот наконец запела — фигуристка на этой неделе презентовала собственную песню. Рассказываем, чем занимается олимпийская чемпионка после завершения спортивной карьеры.

Первые шаги

В фигурном катании распространена практика, когда спортсмен (зачастую спортсменка) ставит на паузу карьеру и спокойно занимается своими делами: снимается в различных шоу, осваивает новые хобби, получает образование. Почти сразу после Олимпиады Аделина стала мало-помалу проникать в мир шоу-бизнеса. Обрушивавшаяся на неё слава после Сочи, собственно, дорожку к этому пути и проложила.

Фигуристка начала активно принимать участие в различных программах («Танцы со звёздами», «Ледниковый период»), сниматься в журналах и даже клипах (у «Хора Турецкого», например), а также кататься в ледниковых спектаклях. И всё это происходило, пока Сотникова прибывала в статусе действующей спортсменки.

Аделина Сотникова Сергей Булкин/NEWS.ru

Бизнес и криминал

Но одними публичными занятиями Сотникова не стала ограничиваться. Олимпийская чемпионка решила попробовать себя в бизнесе. Она на пару с мамой открыла салон-красоты. Эту деталь из биографии фигуристки, возможно, упустили бы многие, найдя её не такой привлекательной. Однако вскоре произошло одно неприятное событие, которое заставило вспомнить и об этой строке в биографии фигуристки. Осенью 2018 года стало известно, что в салон ворвался неизвестный мужчина, напал на охранника, а затем скрылся, унеся с собой средства для волос.

Впрочем, это не единственная история с криминальным оттенком. В один прекрасный день по Сети разошлось известие о том, что Аделина Сотникова обратилась по интернету к гадалку, а та у неё выманила 2 млн. рублей. По одной из версий фигуристка связалась с гадалкой, чтобы та помогла её сестре, которая родилась на свет с челюстно-лицевой деформацией. По другой — Аделина просто-напросто пыталась приворожить известного хоккеиста Владимира Ткачёва. Что из этого в соответствует действительности узнать так и не удалось. Аделина оставила эту тему без каких-либо комментариев.

Аделина Сотникова Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский тренер

Спустя шесть лет после сочинской Олимпиады Сотникова официально завершила карьеру. Однако совсем отказываться фигурного катания чемпионка не стала. Она открыла школу фигурного катания для детей. О том, что её побудило к тренерской деятельности, она рассказала в интервью NEWS.ru.

Я очень давно мечтала стать тренером. Когда я занималась с Еленой Германовной (Буянова, тренер Аделины Сотниковой. — NEWS.ru), у меня была возможность наблюдать за тем, как она это делала. Меня всегда очень привлекал этот процесс. Потом, когда у меня появилась возможность тренировать маленьких детей, я почувствовала отдачу, ощутила на себе внимание деток, меня это очень подстегнуло. Я почувствовала невероятный обмен энергией. Я всегда мечтала открыть школу, — делилась Сотникова.

На открытии школы фигуристка вся светилась от радости. Видно было, что её заряжает новый вызов, да и дети были без ума от общества олимпийской чемпионки.

Теперь певица

Однако совсем скоро Аделине понадобился новый вызов. Точнее так, фигуристка решила плотнее связать себя с миром шоу-бизнеса.

Накануне фигуристка презентовала песню «Сталь», которую исполнила вместе с певицей IVKA. Сотникова призналась, что давно не испытывала такого волнения, как от презентации нового трека. К слову, клип тоже уже можно посмотреть.

Впрочем, не все оценили новое хобби фигуристки. Болельщики даже стали сравнивать олимпийскую чемпионку с Ольгой Бузовой.

— После Бузовой наша сцена стерпит всех!(@deli_skate)

— Бедная Аделина, бросается из крайности в крайность. Пошла бы, что ли, образование какое получила. Песня бездарная и клип дурацкий (@darling)

— Какая дурь, больше и сказать нечего. Жаль, что олимпийская чемпионка не может найти себе применение в чем-то профессиональном и полезном.(@Svetlana Ilina)

А кто сказал, что музыка — дело неполезное? Да и вообще, если кто-то забыл, жизнь одна. Вот и Сотникова пытается взять от неё всё.