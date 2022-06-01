Пловчиха-трансгендер объяснила, почему не является угрозой для женщин Пловчиха Лиа Томас заявила, что трансгендеров в женских соревнованиях меньшинство

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Американская пловчиха-трансгендер Лиа Томас заявила, что её участие в соревнованиях не угрожают женскому спорту, передаёт ESPN. По её словам, трансгендеров в женских соревнованиях меньшинство, и они не являются доминирующей ячейкой.

Транс-женщины, соревнующиеся в женских видах спорта, не угрожают женскому спорту в целом. Они составляют очень незначительно меньшинство среди всех спортсменов. Правила NCAA в отношении трансженщин в женском спорте существуют уже около 10 с лишним лет. И мы не видели какой-либо массовой волны доминирования с их стороны, — сказала Томас.

Лия Томас стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA. Она обошла медалисток Олимпийских игр.

Ранее 11-кратная чемпионка США по плаванию Джери Шанто выступила против участия трансгендеров в женских соревнованиях. По словам пловчихи, участие мужчин в совместных стартах с женщинами очень деморализует.