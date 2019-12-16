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Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что СМИ недостаточно освещают проблему употребления запрещённых препаратов спортсменами.

Нас волнует, с флагом мы или без флага, но нас не волнует, что у нас есть спортсмены, которые позорят страну, — считает бывшая спортсменка. По её словам, внимание к атлетам,...