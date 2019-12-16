Вольфганг Пихлер Вольфганг Пихлер Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер считает политизированными санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.

Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика, — цитирует Пихлера ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

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