https://static.news.ru/photo/1c6aef48-71b1-11ea-8408-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruno Ruas/www.imago-images.de/Global Look Press

Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, планируют назначить датой открытия соревнований 23 июля 2021 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует объявить новые сроки проведения Олимпийских игр как можно раньше. Экстренная встреча МОК для обсуждения этого вопроса должна состояться в воскресенье, сообщает New York Times.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сравнил перенос Игр-2020, которые должны были состояться летом в Токио, с бойкотом несколькими странами Олимпиады-1980, которая состоялась в Москве.