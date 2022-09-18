«Сходит с ума»: жена осужденной в РФ Грайнер о самочувствии баскетболистки Жена осужденной в России баскетболистки Грайнер: Бриттни сейчас плохо, она сходит с ума

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Жена американской баскетболистки Бриттни Грайнер, осужденной в России на девять лет за хранение и контрабанду наркотиков, Черелл рассказала, что спортсменка «сходит с ума» и чувствует себя плохо, передает CNN. По словам Черелл, у нее вызвали большое беспокойство слова спортсменки о ее самочувствии.

Она нездорова. У нас было несколько очень тревожных сообщений о том, как она высказывалась о том, как она себя чувствует. <...> Она сходит с ума. Мы достигли такого количества дней, когда даже сильный человек говорит: «Детка, я не знаю, как долго я смогу это выдержать», — сказала Черелл.

4 августа Химкинский городской суд Московской области признал американскую баскетболистку виновной в хранении и контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере). Спортивные достижения двукратной олимпийской чемпионки и частичное признание вины суд учел в качестве смягчающих обстоятельств.

Грайнер дважды побеждала на Олимпийских играх в составе сборной США в 2016 и 2020 годах.

Позже стало известно, что Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена Грайнер и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана на россиянина Виктора Бута.

Накануне президент США Джо Байден пообещал родным баскетболистки, что вернет ее домой. Глава государства добавил, что использует для этого все имеющиеся возможности. Американский лидер также пообещал, что вернет на родину Уилана. Власти США требуют от России немедленного принятия условий обмена заключенными.