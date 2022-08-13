В МИД России подтвердили диалог с США об обмене Бута, Грайнер и Уилана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Россия и США ведут диалог по поводу возможного обмена россиянина Виктора Бута и американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Даричев. О конкретных деталях переговоров он умолчал, отметив, что этот вопрос надо оставить профессионалам.

Названные персоналии действительно рассматриваются. Российская сторона давно добивается освобождения Виктора Бута. Детали же надо оставить профессионалам, исходя из принципа «не навреди», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США готовы пойти на экстраординарные меры ради освобождения из российской тюрьмы баскетболистки Бриттни Грайнер. По ее словам, российским властям было сделано некое существенное предложение.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что намерен обсудить вопрос обмена находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута на осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.