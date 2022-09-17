Байден пообещал семье экс-баскетболистки УГМК Грайнер вернуть ее в США

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Президент США Джо Байден пообещал родным баскетболистки WNBA Бриттни Грайнер, которую осудили в РФ на девять лет за контрабанду наркотиков, что вернет ее домой. Глава государства добавил, что использует для этого все имеющиеся возможности. Американский лидер также пообещал, что вернет в США бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Байден встретился с женой Грайнер и сестрой бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденных в России. Он лично заверил их, что работает над освобождением задержанных, — рассказала Жан-Пьер.

Власти США требуют от России немедленного принятия условий обмена заключенными.

Американские власти отмечают подвижки в вопросе по обмену заключенными с Россией, сообщил ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Журналисты отмечают, что усилия Вашингтона привели к «подвижкам, но не к прорыву». Источник телеканала при этом указал на то, что Белый дом представил свое предложение и ждет от Москвы «серьезное встречное предложение». Он при этом не уточнил о каком требовании идет речь.