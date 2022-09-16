CNN: США указали на подвижки в вопросе обмена заключенными с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские власти отмечают подвижки в вопросе по обмену заключенными с Россией, сообщает CNN со ссылкой на источник в американской администрации. Журналисты отмечают, что усилия Вашингтона привели к «подвижкам, но не к прорыву». Источник телеканала при этом указал на то, что Белый дом представил свое предложение и ждет от Москвы «серьезное встречное предложение».

Нам неоднократно выдвигали требование, которое мы как правительство выполнить не в состоянии. Я не говорю о том, что мы не склонны выполнять его. Речь идет о том, что мы не в состоянии сделать это. Это не в наших полномочиях, — рассказал источник изданию.

Он при этом не уточнил о каком требовании идет речь.

Ранее сообщалось, что бывший дипломат и бывший министр США Билл Ричардсон на текущей неделе провел в Москве серию встреч по обмену осужденных американцев. При этом результаты встреч остались неизвестными.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Ричардсон не проводил никаких переговоров в Кремле. По его словам, вопреки заявлениям СМИ Ричардсон не участвовал ни в каких официальных встречах, которые касались бы обмена заключенными между США и Россией.