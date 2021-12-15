Олимпийская чемпионка призвала россиян к сортировке отходов

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун снялась в социальной рекламе с призывом сортировать отходы, сообщает телеканал «360». Она заявила, что нужно поступать правильно, чтобы делать мир лучше, и это так же просто, как разделять мусор для переработки.

РЭО (Российский экологический оператор — NEWS.ru) в течение года активно занимается просвещением в медиа-пространстве, это в том числе телевидение и социальные сети, где идёт распространение просветительских материалов. Ролик с Маргаритой Мамун — часть нашей большой работы. Ранее выпустили видео с актёром Дмитрием Дюжевым, который предстал в образ экологически активного Пушкина. До этого вышла серия роликов на историческую тематику — с Петром I и Иваном Грозным, например, — рассказал генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что рад пополнению списка амбассадоров Маргаритой Мамун и тем, что спортсменка будет транслировать ценности сортировки своей аудитории.

Ранее сообщалось, что во всех российских регионах будет запущена новая система мониторинга вывоза и складирования мусора. Речь идёт о программно-аппаратном комплексе «Управление отходами» — совместном проекте Росприроднадзора, Роскосмоса и производственной компании «Большая тройка». По заявлению разработчиков, космические технологии поднимут уровень контроля за обращением с отходами на высочайший уровень — отследить каждый мусоровоз сможет каждый россиянин, зарегистрированный на сайте госуслуг.