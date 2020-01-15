Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшее время присоединится к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.
ОКР вступит в процесс до 20 января и будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) прояснить неправомерность применения санкций к Национальному Олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии. ОКР будет отстаивать права российских атлетов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом, сообщает пресс-служба ОКР.
Паралимпийский комитет России (ПКР) также будет участвовать в данном процессе в качестве третьей стороны.
Ранее NEWS.ru писал о том, что WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен