https://static.news.ru/photo/7b756774-3779-11ea-af5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшее время присоединится к процессу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

ОКР вступит в процесс до 20 января и будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) прояснить неправомерность применения санкций к Национальному Олимпийскому комитету (НОК) и позволить в полной мере исполнять обязанности и реализовать права, которые прописаны в Олимпийской хартии. ОКР будет отстаивать права российских атлетов и общероссийских спортивных федераций на выступление под российским флагом, сообщает пресс-служба ОКР.

Паралимпийский комитет России (ПКР) также будет участвовать в данном процессе в качестве третьей стороны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что WADA подало в CAS официальный запрос по спору с РУСАДА. Запрос был подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА.