https://static.news.ru/photo/8d2e2ee4-3385-11ea-80c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) официальный запрос по спору с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), говорится в сообщении WADA.

В пресс-релизе организации отмечается, что запрос подан в соответствии со специальными положениями, применимыми к арбитражной процедуре. В качестве истца в заявке указано WADA, в качестве ответчика — РУСАДА.

Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА. Это может на четыре года лишить Россию права проводить крупнейшие соревнования, а российских спортсменов — права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. До вердикта CAS эти санкции в силу ещё не вступили.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент WADA Крэйг Риди заявил об успехе организации в борьбе с российским допинговым кризисом. По его словам, агентство продемонстрировало готовность и способность «эффективно противостоять беспрецедентному уровню обмана и коррупции».