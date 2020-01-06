Фото: Youth Olympic Games/facebook.com

В Якутии в 40-градусные морозы прошёл экстремальный марафон «Полюс холода». Мероприятие проходит в январе второй год подряд. В этом году забег посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщила ТАСС председатель общественного совета партийного проекта «Историческая память» Саргылана Неустроева, в марафоне приняли участие 28 человек, два участника сошли с дистанции. Путь пролегал от села Оймякон до села...