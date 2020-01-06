Директор по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин заявил, что перед российскими спортсменами не ставятся определённые задачи на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне.
Особых планов на ваше выступление строить мы не будем, но надеемся, что вы сделаете максимум, чтобы российский гимн на этих соревнованиях звучал как можно чаще, как и поднимался российский флаг, — сказал Конокотин спортсменам, его слова приводит РИА Новости.
III зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года пройдут с 9 по 22 января в Лозанне.
ОКР категорически против санкций и ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении «чистых» спортсменов, писал NEWS.ru.