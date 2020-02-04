https://static.news.ru/photo/8e6c69a0-4709-11ea-882b-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему неинтересен повторный бой с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Об этом сообщила «Газета.ru».

Удивительно, что люди спрашивают о повторной встрече с Макгрегором <...> Все видели, что было в клетке. Я контролировал ход поединка и делал с Конором всё, что хотел. А он ещё и сдался. О каком реванше речь? Здесь лишь продолжение банкета и заработок денег. Мне это неинтересно — я в настоящий момент сосредоточен на Фергюсоне, — процитировали бойца в газете.

Он добавил, что сейчас усиленно тренируется для боя с Тони Фергюсоном. Хабиб Нурмагомедов отметил, что регулярно занимается последние полтора месяца и набрал неплохую форму.

Как писал NEWS.ru ранее, глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором может состояться осенью этого года. Он добавил, что в случае победы Нурмагомедова над американцем Тони Фергюсоном, Хабиб не будет драться до осени из-за наступления Рамадана.