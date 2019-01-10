Нурмагомедов поведал о своём будущем

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Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов, выступающий в промоушене Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), рассказал о планах на будущее.

«Насчёт моего будущего пока что тишина, в феврале многое будет ясно», — написал Хабиб в личном аккаунте в Instagram.

Он также добавил, что его брат Омар — боец ММА, выступающий под эгидой Fight Nights, проведёт свой следующий бой 30 марта 2019 года.

7 октября 2018 года Нурмагомедов победил ирландца Конора Макгрегора в бою за чемпионский пояс в лёгком весе. После поединка в октагоне и за его пределами завязалась драка. На данный момент оба спортсмена отстранены от участия в боях организации. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада рассмотрит этот инцидент.

Нурмагомедов дал совет Емельяненко, писал News.ru.