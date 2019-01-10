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«Не оправдавший ожиданий» Бобровский пропустит матч НХЛ

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский Ed Clemente/Global Look Press

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский

спорт [ версия для печати ]

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

Тренерский штаб команды отказался включать игрока в заявку, потому что он «не оправдал ожиданий».

«Произошёл инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче», — приводит слова генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекалайнена пресс-служба клуба.

Бобровский занимает пятое место в рейтинге вратарей лиги и первое среди россиян. В декабре 2018 года он был признан первой звездой недели НХЛ. Ранее он также становился первой и второй звездой игрового дня.

Россиянин выступает за «Коламбус» с 2012 года. 30-летний Бобровский — основной голкипер команды.

Как писал News.ru, сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ.


#хоккей #НХЛ
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