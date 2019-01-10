«Не оправдавший ожиданий» Бобровский пропустит матч НХЛ

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Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский пропустит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилла».

Тренерский штаб команды отказался включать игрока в заявку, потому что он «не оправдал ожиданий».

«Произошёл инцидент, в котором Сергей не смог соответствовать этим ожиданиям и ценностям. Мы приняли решение, что он не сыграет в сегодняшнем матче», — приводит слова генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекалайнена пресс-служба клуба.

Бобровский занимает пятое место в рейтинге вратарей лиги и первое среди россиян. В декабре 2018 года он был признан первой звездой недели НХЛ. Ранее он также становился первой и второй звездой игрового дня.

Россиянин выступает за «Коламбус» с 2012 года. 30-летний Бобровский — основной голкипер команды.

Как писал News.ru, сборные России и Канады по хоккею снова встретятся на МЧМ.