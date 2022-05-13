Названо возможное наказание тренеру «Локомотива» после слов про «обезьяну» Спортивный юрист назвал возможное наказание тренеру «Локомотива» после слов про «обезьяну»

Фото Уралочка-НТМК

Глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев прокомментировал NEWS.ru инцидент с главным тренером калининградского клуба «Локомотив» Андреем Воронковым. Во время решающей встречи финальной серии чемпионата России по волейболу против «Уралочки-НТМК» из Свердловской области в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков произносит фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

По словам юриста, если в действиях главного тренера волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова будет признано правонарушение, то с точки зрения дисциплинарного регламента его могут отстранить от работы на какое-то время или оштрафовать. С точки зрения Кодекса об административных правонарушениях его также могут привлечь к ответственности за публичное оскорбление.

В какой-то мере здесь дискриминация, по определённым правилам нарушаются права спортсменки. Об ответственности говорить рано, пока не принято решение. Важно понять, что охватывалось умыслом тренера, когда он это говорил. Если был умысел оскорбить или унизить спортсменку, то это одна ответственность. Если умысла не было и он имел в виду другое, возможно, ответственности не будет. Нужно рассматривать дело всесторонне и с учётом психического отношения, то есть степени вины, есть ли она вообще со стороны тренера, — сказал Алексеев.

Юрист подчеркнул, что даже если Воронков произнёс данную фразу на эмоциях, то это не исключает ответственности, если будет доказан умысел оскорбить спортсменку. Это дело должен рассмотреть Дисциплинарный комитет или Комитет по этике и выносить решение в рамках спортивной юрисдикции.

Алексеев добавил, что если спортсменка подаст заявление в полицию, то высказывание Воронкова проверят на предмет публичного оскорбления. Жёстких санкций в плане пожизненного отстранения Воронкова от тренерской деятельности данное правонарушение не предусматривает.

Вероятно, слова Воронкова были адресованы в адрес кубинского игрока «Уралочки-НТМК» Аиламы Монталво. Она является единственной темнокожей волейболисткой в составах обеих команд. На факт неуважительного отношения к спортсменке указали в пресс-службе «Уралочки», призвав Воронкова принести извинения.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» завершилась победой калининградского клуба, который стал двукратным чемпионом России.