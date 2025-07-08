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Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 16:52

На Украине встревожились из-за интенсивности воздушных атак ВС России

Сырский: ВС России увеличили число ударов по Украине в 1,6 раза за июнь

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в июне выпустили по территории Украины в 1,6 раза больше ракет и беспилотников, чем в предыдущем месяце, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Военный также уточнил, что украинская ПВО сбила около 4000 воздушных целей за месяц. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Россияне за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного направления — ракет и дронов, выпущенных по территории Украины, — написал он.

Ранее Сырский заявил о необходимости «восстановления позиций и удержания территорий» в Белгородской и Курской областях России. При этом военный отметил, что украинские войска продолжают сковывать в этих местах значительную группировку противника.

В ответ военкор Александр Коц назвал слова Сырского попыткой оправдаться на фоне возможной отставки после «бесславно завершившейся курской авантюры». Специалист иронично отметил, что украинские войска продолжают «удерживать» не только приграничные российские области, но и ранее взятые города вроде Мариуполя и Бахмута.

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