Названы дата и место прощания со Старовойтом ТАСС: прощание со Старовойтом пройдет 10 июля в Центральной клинической больнице

Прощание с бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом состоится в четверг, 10 июля, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. По его данным, местом траурного мероприятия станет Центральная клиническая больница в Москве.

Прощание со Старовойтом пройдет 10 июля в ЦКБ с 09:00 до 11:00 [по московскому времени], — сказал журналистам собеседник.

Ранее появилась информация, что тело бывшего министра транспорта России было обнаружено в автомобиле на парковке в Подмосковье. К месту происшествия прибыла его личная охрана, которая и нашла труп.

Позже Следственный комитет России подтвердил, что Роман Старовойт был найден мертвым в Одинцовском городском округе. Следственные органы ведут расследование случившегося и рассматривают в качестве основной версии гибели самоубийство.

До этого Старовойт был отстранен от должности министра транспорта указом президента России Владимира Путина. До своего назначения на этот пост в мае 2024 года он в течение шести лет занимал должность главы Курской области. Кроме того, Старовойт руководил Росавтодором с 2012 по 2018 год и работал замминистра транспорта.