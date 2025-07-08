Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

Российские десантники нанесли значительные потери подразделениям батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и 158-й бригаде ВСУ, сообщили в российских силовых структурах. Это произошло в ходе взятия ВС РФ села Бессаловка.

После этого оборону села пыталась удерживать 158-я отдельная механизированная бригада. По данным источника, все подразделения айдаровцев были уничтожены в 20-х числах июня.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Прорыв российских военных под Покровском

Подразделения ВС России вошли в Димитров (украинское название — Мирноград) восточнее Красноармейска (Покровск) в ДНР, сообщил Telegram-канал «Милитарист». По его данным, оборона Вооруженных сил Украины в восточной части города прорвана. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По данным канала, штурмовые подразделения ВС России заняли район Николаевки. Город входит в агломерацию Покровска.

Уничтожение элитного подразделения украинской армии в Поддубном

Большая часть заградотрядов Вооруженных сил Украины, работавших на Южно-Донецком направлении, концентрировалась в селе Поддубном, заявил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Гусь. По его словам, все они были уничтожены ударами ФАБ перед началом штурмовых действий.

Гусь добавил, что российская армия уничтожила часть элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» в селе Поддубном. Кроме того, ВС России нейтрализовали несколько десятков украинских командиров в этом населенном пункте.

В то же время стрелок 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Петля заявил, что российские военные в ходе боев за село Поддубное заметили присутствие иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Он отметил, что данные радиоперехватов указывали на участие в сражениях франкоязычных бойцов в составе украинских подразделений.

Группировка ВСУ попала в огневой мешок в ДНР

Российские военные устроили еще один огневой мешок для подразделений ВСУ в районе Зеленой Долины в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это значительно ухудшило логистику украинских подразделений, поскольку они лишились безопасных путей эвакуации и оказались зажаты с двух сторон. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Бомбы ФАБ-500 поразили склады украинских военных под Сумами

Воздушно-космические силы уничтожили авиабомбами ФАБ-500 замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка Сумской области, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что склад относился к 80-й ОДШБр ВСУ.

ФАБ-500 Фото: МО РФ

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что ВС РФ нанесли удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Киева, подчеркнули в Минобороны.

Более 200 беспилотников ВСУ сбито за сутки

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 202 беспилотника Вооруженных сил Украины, четыре бомбы и снаряд HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила более 68,2 тысячи дронов ВСУ.

Российский боец спас жителя ДНР от украинского дрона

Российский боец защитил мирного жителя от удара украинского дрона во время эвакуации из села Богатырь в ДНР. Подробности рассказал военный из 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки «Восток» с позывным Гусь. По его словам, солдат сильно пострадал, а мирный житель отделался легкими травмами и не нуждался в госпитализации. О взятии села Богатырь стало известно 18 мая.

Три человека пострадали при ночной атаке ВСУ на ЛНР

Три мирных жителя ЛНР ранены после массированной атаки украинских беспилотников на республику, сообщила министр здравоохранения региона Наталия Пащенко, ее слова приводит пресс-служба местного правительства. В Старобельске в больницу обратилась 39-летняя женщина, у нее закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения обеих ног.

Украина раскрыла планы на Белгородскую и Курскую области

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут предпринять определенные действия в Белгородской и Курской областях, следует из заявления главкома ВСУ Александра Сырского на заседании ставки верховного главнокомандующего. В своем Telegram-канале он обратил внимание на необходимость восстановления позиций в этих областях России, а также удержание территорий.

На Западе признали быстрое продвижение ВС России

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России продвигаются на линии боевого соприкосновения «самыми быстрыми темпами с ноября», сообщила газета Financial Times. По оценке британского издания, прекращение поставок оружия США произошло «в критический момент» конфликта.

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