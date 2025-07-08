Боец рассказал, как ВС России брали село Поддубное в ДНР Боец Гусь: в Поддубном ВСУ концентрировали основную часть заградотрядов

Большая часть заградотрядов Вооруженных сил Украины, работавших на Южно-Донецком направлении, концентрировалась в селе Поддубном, заявил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Гусь. По его словам, которые приводит ТАСС, все они были уничтожены ударами ФАБ перед началом штурмовых действий.

Прежде чем заходить нашим бойцам, были нанесены удары ФАБ, было множество потерь с их стороны, в том числе и наемники <…>. Большая часть заградотрядов базировалась именно в Поддубном, — пояснил он.

Гусь добавил, что российская армия уничтожила часть элитного подразделения БПЛА Вооруженных сил Украины «Птицы Мадьяра» в селе Поддубном. Кроме того, ВС России нейтрализовали несколько десятков украинских командиров в этом населенном пункте.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео боев за Поддубное и взятия села под контроль. На кадрах штурмовики прорвали вражескую оборону, а после установили в населенном пункте российские флаги.

До этого глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российским силам, занявшим Соболевку, остается пройти всего несколько километров до Купянска. По его словам, военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника.