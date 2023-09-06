Названо число спортсменов из России, сменивших гражданство после начала СВО Минспорт: более 100 спортсменов из России сменили гражданство после начала СВО

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Более 100 российских спортсменов сменили свое гражданство после начала военной операции на Украине и последующих запретов на участие в международных соревнованиях, заявил на заседании коллегии Минспорта замглавы ведомства Алексей Морозов. По его словам, которые передает ТАСС, около половины из них принимали участие в олимпийских видах спорта.

55 спортсменов по олимпийским видам спорта сменили гражданство, если брать неолимпийские виды спорта, то эта цифра перевалила за 100. Есть прецеденты по возвращению средств, затраченных на подготовку, — отметил замглавы Минспорта.

Также он отметил, что некоторые страны ведут себя «не совсем корректно» по теме смены гражданства. Что именно имеется в виду, Морозов не уточнил.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что российская пловчиха, трехкратная чемпионка Европы на короткой воде Анастасия Кирпичникова намерена сменить спортивное гражданство. Также запрос на смену гражданства в федерацию направил призер чемпионатов России Марк Николаев. По словам Сальникова, намерения спортсменов не стали неожиданностью.