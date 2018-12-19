Насукава решил удивить Мейвезера

Японский кикбоксёр Теншин Насукава поделился ожиданиями от боя с американцем Флойдом Мейвезером.
«Хочу надрать зад Мейвезеру. Я удивлю его — буду использовать по максимуму все навыки, которым я научился в кикбоксинге. Кажется, Флойд не воспринимает наш бой всерьёз», — приводит слова японца Boxingscene.
Насукава добавил, что сейчас он взволнован, но в день поединка будет готов ко всему.
Бой Флойда Мейвезера против Теншина Насукавы пройдёт 31 декабря в Японии.
News.ru ранее сообщал, что Флойд Мейвезер поставил условия российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову.