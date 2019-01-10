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Нашёлся желающий побить Лебедева

BPI/imago sportfotodienst/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Следующим соперником российского боксёра Дениса Лебедева может стать британец Лоуренс Околи.

«Я готов драться с Лебедевым. Сто процентов, это тот вызов, который я бы принял чем скорее, тем лучше», — цитирует Околи ToFight.

Британец добавил, что раньше он боялся проиграть, но сейчас намерен «быть в ринге более расслабленным и показать больше своих навыков».

Если бой состоится, он пройдёт в Великобритании. Поединок запланирован на 2 февраля 2019 года. 

39-летний Лебедев за карьеру провёл 34 боя и в 32 из них победил. В 2018 он поучаствовал в двух поединках: в сентябре взял верх над турецким боксёром Хизни Алтункая, а в ноябре — над американцем Майком Уилсоном. 

Как писал News.ru, бою Мейвезера в Японии предпочли порно.


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