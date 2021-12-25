«Нас бы из команды выгнали за такое»: Дмитриев об отпуске Дзюбы

Переход Артёма Дзюбы из «Зенита» в «Рубин» является правильным решением, рассказал бывший футболист петербургского клуба Сергей Дмитриев. Он напомнил, что 33-летний нападающий отказался от вызова в сборную России. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По последним поступкам Дзюбы, я думаю, его переход из «Зенита» — это правильное решение. Отказ играть за сборную — это раз. Второе — ещё до окончания чемпионата он взял и уехал отдыхать. У нас в своё время из команды бы выгнали за такое. Ты должен быть в коллективе, болеть, переживать за команду. А он взял и уехал, — заявил Дмитриев.

33-летний Дзюба является вторым бомбардиром текущего чемпионата России. «Зенит» в 18 турах чемпионата России заработал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. У «Рубина» — 22 очка и десятая позиция в РПЛ.

Ранее нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с полузащитником Павлом Мамаевым из Дубая. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз.

Позже в сторис Кокорин добавил видео, которое подписал фразой: «Больше не хулиганы». Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года стали участниками двух драк. 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.