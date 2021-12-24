Кокорин выложил фото с Мамаевым из Дубая

Нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в Instagram совместную фотографию с полузащитником Павлом Мамаевым из Дубая. Нападающий подписал снимок двумя смайликами — в виде рукопожатия и с сердечками вместо глаз.

Позже в сторис Кокорин добавил видео, которое подписал фразой «Больше не хулиганы». Кокорин и Мамаев в октябре 2018 года стали участниками двух драк. 8 мая 2019 года Кокорина приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. 19 сентября 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО.

Ранее Артём Дзюба, выступающий за футбольный клуб «Зенит», рассказал о своём отношении к популярному тиктокеру Дане Милохину. Нападающий раскритиковал 20-летнего парня за накрашенные ногти и отметил, что данное занятие неприемлемо для мужчины.

Футболист высказал своё мнение о Милохине, когда его спросили, кто его любимый тиктокер, на что Дзюба ответил, что увлечение TikTok «вообще не моя тема».