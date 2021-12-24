Дзюба раскритиковал Даню Милохина за то, что тот красит ногти

Артём Дзюба, выступающий за футбольный клуб «Зенит», рассказал о своём отношении к популярному тиктокеру Дане Милохину. В интервью YouTube-каналу «Больше спорта» нападающий российского футбольного клуба раскритиковал 20-летнего тиктокера за накрашенные ногти и отметил, что данное занятие неприемлемо для мужчины.

Футболист высказал своё мнение о Милохине после того, как его спросили, кто его любимый тиктокер, на что Дзюба ответил, что увлечение TikTok «вообще не моя тема». Далее ведущий поинтересовался: «Даня Милохин?» и Дзюба ответил: «После того как он накрасил ногти, для меня он умер моментально».

Когда я вижу мужчину с маникюром, меня потряхивает. Мы не в том мире живём. Это ненормально! — поделился мнением нападающий питерского клуба.

Футболист также отметил, что не знает, как объяснить детям, почему некоторые мужчины красят ногти.

Ранее руководитель Объединения любителей спорта Андрей Пугачёв заявил, что болельщикам не интересно потенциальное возвращение Дзюбы в сборную России по футболу, объяснив это тем, что Дзюба был ценным игроком во время тренерства Станислава Черчесова, когда вокруг Дзюбы строилась игра, но сейчас время нападающего ушло. Дзюба выступал за сборную России по футболу с 2011 по 2021 год.