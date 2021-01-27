МОК заявил о готовности Пекина к Олимпиаде-2022

В Пекине всё готово к проведению зимних Олимпийских игр в 2022 году, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он отметил высокий уровень технической подготовки к мероприятию.
Эта тема затрагивалась в ходе заседания исполнительного комитета организации.
Мы поговорили (на заседании исполкома. — NEWS.ru) об Играх-2022 в Пекине. Техническая подготовка находится на отличном уровне, и можно говорить, что всё готово к Играм, — сказал он.
Зимние Олимпийские игры в китайской столице запланированы на 4–20 февраля 2022 года,
Ранее NEWS.ru писал о том, что МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где прививочная кампания ещё не ведётся. Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис отправил письмо Баху, в котором предложил перенести летнюю Олимпиаду 2021 года из Японии в США.