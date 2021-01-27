МОК заявил о готовности Пекина к Олимпиаде-2022

Фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press

Информация о том, что чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест, не соответствует действительности. Об этом заявил тренер российского спортсмена Сергей Клевцов.

По его словам, в информации, которая появилась в СМИ, комментировать нечего. Скажем так, это не соответствует действительности. Им (журналистам. — NEWS.ru) хочется писать — пусть пишут, — цитирует Клевцова РИА...