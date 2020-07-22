МОК рассматривает возможность проведения Олимпиады в Токио без зрителей

https://static.news.ru/photo/094ee3d4-cca5-11ea-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 году без зрителей. Об этом заявил руководитель МОК Томас Бах.

Мы готовы принимать нужные меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасных условиях, — сказал Бах в интервью NHK.

Он также отметил, что ситуацию осложняет закрытие межгосударственных границ.

Известно, что Олимпийские игры 2020 года отменены в связи с пандемией коронавируса — соревнования состоятся в 2021 году. Тем не менее большинство японцев продолжают высказывать опасения, что эпидемия не завершится в следующем году. В частности, жителей Японии озадачивает вопрос изобретения вакцины, а также появление коллективного иммунитета к COVID-19.

Ранее глава организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020 Ёсиро Мори заявил, что в случае если проведение летних Олимпийских игр в Токио со зрителями будет невозможным, Олимпиаду-2020 могут отменить вообще, писал NEWS.ru.