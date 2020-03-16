Министерство спорта России приняло решение отменить на территории государства проведение всех международных спортивных соревнований с 16 марта и до особого разрешения.
Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием, — сообщается в заявлении.
Решение связано с распространением инфекции коронавируса в стране. По последним официальным данным в России зарегистрировано уже 93 случая заражения инфекцией.
Кроме того, мэрия Москвы запретила все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях. Срок ограничения установлен до 10 апреля, следует из указа, подписанного мэром столицы Сергеем Собяниным, писал NEWS.ru.
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