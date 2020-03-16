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Футболист Дмитрий Тарасов, экс-супруг Ольги Бузовой, не может вылететь в Италию для того, чтобы снять гипс после операции. Не так давно во время тренировочного сбора спортсмен получил перелом малой берцовой кости.

Тарасова оперировали в Италии, где три недели назад, по словам футболиста, всё было спокойно. Играть Тарасову можно будет уже через три месяца. Но для этого 23 марта ему надо будет...