Минфин США ввёл санкции против ФК ЦСКА

Министерство финансов США ввело санкции в отношении футбольного клуба ЦСКА, который принадлежит корпорации ВЭБ.РФ. Санкции вступили в силу с 22 февраля 2022 года, сообщает официальный сайт американского Минфина.

Как уточняется на портале, причиной введения санкций против клуба стал факт, что госкорпорация ВЭБ.РФ является владельцем команды с весны 2020 года. Тогда она купила 77,63% акций ЦСКА.

Помимо московского клуба под санкции попади все дочерние предприятия ВЭБ.РФ.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР. Также были подписаны договоры о сотрудничестве с республиками. 22 февраля в Государственной думе рассмотрят соглашения с ДНР и ЛНР. После этого документы представят в Совет палаты, сообщил депутат Леонид Калашников.

Ранее за признание выступили все постоянные члены Совбеза, кроме главы администрации президента Антона Вайно и спецпредставителя президента РФ по природоохранной деятельности Сергея Иванова.

На заседании выступили все постоянные члены Совбеза, кроме главы администрации президента Антона Вайно и спецпредставителя президента по природоохранной деятельности Сергея Иванова. За признание независимости выступили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикеры Госдумы и Совфеда Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки и директор ФСБ Александр Бортников, главы МИД, Минобороны и МВД Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Владимир Колокольцев.