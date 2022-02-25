«Манчестер Юнайтед» прекратил сотрудничество с «Аэрофлотом»

Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» решило расторгнуть спонсорский контракт с российской авиакомпанией «Аэрофлот», сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter. Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций против российской авиакомпании из-за ситуации на Украине. «Аэрофлоту» приостановили разрешение и запретили полёты в Великобританию.

Мы разделяем озабоченность наших болельщиков по всему миру и выражаем сочувствие пострадавшим, — приводит Романо слова представителя английского клуба.

Отметим, что «Аэрофлот» был спонсором «Манчестер Юнайтед» с 2013 года. В 2017 году российская компания подписала новое соглашение с британцами сроком на пять лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.

Также сообщалось, что в связи с ситуацией на Украине финал футбольной Лиги чемпионов пройдёт в Париже, а не в Санкт-Петербурге. Матч должен состояться 28 мая.