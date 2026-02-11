Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде Мама Гуменника призналась, что не смотрела короткую программу сына на Олимпиаде

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника заявила, что не смотрела короткую программу сына на Олимпиаде-2026, но знает результат. В разговоре с порталом Odds.ru она выразила надежду, что спортсмен исправит все недочеты в произвольной. Произвольная программа состоится 13 февраля. Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.

Короткую не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно. Жаль, что на каскаде вышла ошибка, но думаем, что Пётр постарается исправить это на произвольной, — сказала Елена Гуменник.

Она назвала судей Олимпиады «самыми лучшими и квалифицированными». Мама спортсмена считает, что арбитры «делают трудную работу».

10 февраля Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.