Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде

Елена Гуменник, мама российского фигуриста Петра Гуменника заявила, что не смотрела короткую программу сына на Олимпиаде-2026, но знает результат. В разговоре с порталом Odds.ru она выразила надежду, что спортсмен исправит все недочеты в произвольной. Произвольная программа состоится 13 февраля. Олимпиада-2026 завершится 22 февраля.
Короткую не смотрели, результаты знаем. Гордимся и любим нашего сына очень сильно. Жаль, что на каскаде вышла ошибка, но думаем, что Пётр постарается исправить это на произвольной, — сказала Елена Гуменник.
Она назвала судей Олимпиады «самыми лучшими и квалифицированными». Мама спортсмена считает, что арбитры «делают трудную работу».
10 февраля Гуменник представил свою короткую программу на Олимпиаде в Италии под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла. Из них 48,43 балла были начислены за техническую составляющую, а 38,29 балла — за артистизм и компоненты. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место.