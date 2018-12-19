Лучшего бомбардира в истории КХЛ назвали вечно недовольным

https://news.ru/storage/news/34b094d71347a38a8aafd96894da497c/58828ec2-7e62-4c02-894a-bfc6f639379d_850.jpg Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Сергей Мозякин

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал недовольство форварда «Металлурга» Сергея Мозякина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Он всегда недоволен. С ним такое бывает. 38-й год человеку, а всё ворчит», — сказал Зарипов «Спорт-Экспресс».

Магнитогорская команда выиграла 4:3 по буллитам.

Зарипов и Мозякин, вместе выступая за «Магнитку», в 2014 и 2016 годах выигрывали Кубок Гагарина. Позже, в 2017 году, Зарипов перешёл в «Ак Барс», где играл и до этого (2001–2013 годы).

Мозякин — лучший бомбардир в истории КХЛ. В текущем сезоне в 40 матчах он забросил 14 шайб.

Вместе со сборной России он также выиграл золото Олимпийских игр — 2018.

Как писал News.ru, экс-футболист Савин продержался в «Ак Барсе» четыре дня.