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Лучшего бомбардира в истории КХЛ назвали вечно недовольным

Сергей Мозякин Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Сергей Мозякин

спорт [ версия для печати ]

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал недовольство форварда «Металлурга» Сергея Мозякина в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Он всегда недоволен. С ним такое бывает. 38-й год человеку, а всё ворчит», — сказал Зарипов «Спорт-Экспресс».

Магнитогорская команда выиграла 4:3 по буллитам.

Зарипов и Мозякин, вместе выступая за «Магнитку», в 2014 и 2016 годах выигрывали Кубок Гагарина. Позже, в 2017 году, Зарипов перешёл в «Ак Барс», где играл и до этого (2001–2013 годы).

Мозякин — лучший бомбардир в истории КХЛ. В текущем сезоне в 40 матчах он забросил 14 шайб.

Вместе со сборной России он также выиграл золото Олимпийских игр — 2018.

Как писал News.ru, экс-футболист Савин продержался в «Ак Барсе» четыре дня.


#хоккей #КХЛ #СергейМозякин
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