«Локомотив» продлил контракт с Денисовым

https://news.ru/storage/news/e1267290fc66b4eb2583bf6c3c157d91/a76809b2-0f2c-4d22-99bb-bbe4ddf004d5_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Игорь Денисов

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» продлило контракт с Игорем Денисовым до конца сезона 2019/20.

«Я очень рад, что получилось продлить контракт с „Локомотивом“, я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь», — цитирует Денисова «СЭ».

Футболист отметил, что пошёл на существенное понижение заработной платы, но договор был заключён ещё перед матчем с немецким «Шальке».

Игорь Денисов играет за «Локомотив» с 2016 года. На его счету 90 матчей, в которых он отметился тремя голами. Футболист становился обладателем Кубка России 2016/17 и выигрывал чемпионат России 2017/18.

News.ru сообщал, что главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона пропускает тренировки команды.