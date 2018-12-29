«Локомотив» продлил контракт с Денисовым

Руководство московского футбольного клуба «Локомотив» продлило контракт с Игорем Денисовым до конца сезона 2019/20.
«Я очень рад, что получилось продлить контракт с „Локомотивом“, я здесь счастлив и хочу закончить карьеру именно здесь», — цитирует Денисова «СЭ».
Футболист отметил, что пошёл на существенное понижение заработной платы, но договор был заключён ещё перед матчем с немецким «Шальке».
Игорь Денисов играет за «Локомотив» с 2016 года. На его счету 90 матчей, в которых он отметился тремя голами. Футболист становился обладателем Кубка России 2016/17 и выигрывал чемпионат России 2017/18.
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