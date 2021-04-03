«Локомотив» обыграл «Ротор» в матче чемпионата России по футболу

https://static.news.ru/photo/c25b80c6-947d-11eb-b1ea-96000091f725_660.jpg Фото: fclm.ru

В Волгограде прошёл 24-й тур чемпионата России по футболу. Московский «Локомотив» одержал победу над волгоградским «Ротором» со счётом 2:0.

Счёт на 21-й минуте открыл полузащитник «Локомотива» Гжeгож Крыxовяк. Второй гол забил полузащитник московского клуба Рифат Жемалeтдинов (79), пишет ТАСС.

По результатам игры в турнирной таблице «Локомотив» с 43 очками остался на третьем месте. Он на одно очко отстаёт от идущего вторым московского «Спартака».

«Ротор» остался на 13-м месте с 18 очками. Отставание от 12-й строчки, гарантирующей место в лиге на следующий сезон, составляет восемь очков, отрыв от зоны прямого вылета — четыре очка.

Как писал NEWS.ru, 20 марта Юрий Батуренко назначен главным тренером волгоградского футбольного клуба «Ротор». На этом посту 56-летний специалист сменил белоруса Александра Хацкевича, который был отправлен в отставку 19 марта. Хацкевич возглавлял «Ротор» с конца 2019 года.

При этом у Батуренко отсутствует лицензия Pro, необходимая для работы в должности главного тренера в клубах премьер-лиги. Формально пост главного тренера занимает Хасанби Биджиев.