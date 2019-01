Логинов стал пятым в спринтерской гонке на Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов завершил спринтерскую гонку на 5-м месте на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге (Германия). Россиянин допустил один промах и проиграл победителю гонки 26,1 секунды.

Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё, который допустил одну ошибку на огневом рубеже и финишировал с результатом 22 минуты 56,3 секунды. Второе место занял его брат Тарией Бё, отстав от лидера на 7,9 секунды, пройдя оба рубежа чисто. Замкнул тройку призёров немец Бенедикт Долль, отстав от лидера на 10,5 секунды с одним промахом.

Your Top 3 of the men's sprint in #RUH19



@7ohannesbo @NSSF_Biathlon

@tarjei_boe @NSSF_Biathlon

Benedikt Doll @skiverband



You can rewartch the entire men's sprint on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/XjRnRVxIjv