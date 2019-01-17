Логинов стал пятым в спринтерской гонке на Кубке мира

https://news.ru/storage/news/9581fb06bbf92312c3b8e9ec026fb72c/1ee682ef-6e08-46c5-886a-9dcf6d427971_850.jpg Hendrik Schmidt/Global Look Press

Российский биатлонист Александр Логинов завершил спринтерскую гонку на 5-м месте на пятом этапе Кубка мира, который проходит в Рупольдинге (Германия). Россиянин допустил один промах и проиграл победителю гонки 26,1 секунды.

Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бё, который допустил одну ошибку на огневом рубеже и финишировал с результатом 22 минуты 56,3 секунды. Второе место занял его брат Тарией Бё, отстав от лидера на 7,9 секунды, пройдя оба рубежа чисто. Замкнул тройку призёров немец Бенедикт Долль, отстав от лидера на 10,5 секунды с одним промахом.

Другие россияне Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Максим Цветков, Дмитрий Малышко и Семён Сучилов показали 16-й, 31-й, 49-й, 50-й и 97-й результат соответственно.

17 января пройдёт женская спринтерская гонка. Старт назначен на 16:30 по московскому времени.