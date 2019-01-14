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Лёгший под нож Плющенко распёк «бесчестных» журналистов

Евгений Плющенко Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Плющенко

спорт [ версия для печати ]

Фигурист Евгений Плющенко, перенёсший операцию на шейном отделе позвоночника в одной из московских клиник, возмутился поступку журналистов, которые обманом ворвались в его палату.

По словам Плющенко, журналисты РЕН ТВ, опубликовавшие «гнусное» видео, где показано, как он лежит на больничной койке, поступили бесчестно.

«Мне стыдно за ваш канал, за ваших журналистов и за ваш подход к делу! Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, ваша команда творит такие дела, что к вам нет ни малейшего уважения. У меня складывается впечатление, что вы — человек без принципов, и для вас в профессии журналиста давно утрачены и честь, и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами!» — написал фигурист в Instagram, обращаясь к руководителю канала.

Боли в шее появились у фигуриста после череды авторских шоу, в которых он выступал в новогодние праздники. Ранее у Плющенко также были серьёзные проблемы со спиной. Ему неоднократно проводили операции в Израиле. Из-за травмы спины фигурист не смог завершить выступление на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, снявшись с личных соревнований. После этого он завершил профессиональную карьеру. 

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трёхкратным чемпионом мира (2001, 2003, 2004), семикратным чемпионом Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и десятикратным чемпионом России.

Плющенко госпитализировали из-за болей в шее, писал News.ru.


#фигурноекатание
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