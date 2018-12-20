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Кросби рассказал о конфликте с Овечкиным

Сидни Кросби Jeanine Leech/Icon Sportswire/Global Look Press

Сидни Кросби

спорт [ версия для печати ]

Канадский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Сидни Кросби рассказал о конфликте с российским спортсменом Александром Овечкиным после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

В первом периоде встречи завязалась драка между Томом Уилсоном и Джейми Олексяком. После инцидента капитаны обеих команд вступили в словесную перепалку. В ходе общения Овечкин накричал на партнёра по команде Сидни Кросби.

«Я разговаривал с арбитром, а не с Овечкиным. Не понимаю, какая у него была необходимость влезать в разговор. Он начал на меня орать, не знаю, чего он добивался», — цитирует Кросби журналист Джейсон Маккей.

Кросби добавил, что он пытался понять, за что был наказан Том Уилсон, а не зачинщик драки Джейми Олексяк. По словам канадского игрока, он не хотел ругаться с Овечкиным.

В матче Александр Овечкин не смог набрать очков.

Ранее News.ru сообщал, что «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 


#хоккей #НХЛ #АлександрОвечкин #CидниКросби
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