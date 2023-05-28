«Кошмар»: олимпийский чемпион Кожевников о бронзе Латвии на ЧМ по хоккею Олимпийский чемпион Кожевников назвал кошмаром бронзу Латвии на ЧМ по хоккею

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Российский хоккеист, двукратный чемпион мира Александр Кожевников в беседе с NEWS.ru назвал кошмаром бронзовые медали сборной Латвии на чемпионате мира — 2023. По его словам, латвийская команда никогда бы не добилась такого результата при участии сборной России.

Скоро Буркина-Фасо будет занимать призовые места. Сто процентов никогда бы не выиграли они бронзу, если бы Россия участвовала. Это вообще кошмар! Авторитет первенства мира без России и Белоруссии никуда не годится, падает, — заявил Кожевников.

Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею. В матче за третье место турнира, который проходит в Тампере и Риге, латвийцы обыграли команду США в овертайме со счетом 4:3. До этого лучшим результатом сборной Латвии на мировых первенствах был выход в четвертьфинал.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал о вновь созданной команде «Россия 25». Он считает, что эта сборная нужна, чтобы молодые российские хоккеисты получали игровую практику на период отстранения основной команды.

22 марта Международная федерация по хоккею (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от турниров под своей эгидой еще на один год. Таким образом, сборные команды пропустят чемпионаты мира 2023 и 2024 годов.