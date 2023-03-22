России не разрешили участвовать в международных хоккейных турнирах ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международная федерация по хоккею (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от турниров под своей эгидой еще на один год. Таким образом, сборные команды пропустят чемпионат мира — 2023/24.

Совет ИИХФ определил, что повторное включение сборных России и Белоруссии в соревнования федерации пока небезопасно на предстоящий сезон чемпионата мира 2023/2024, — указано в сообщении на сайте организации.

30 сентября прошлого года конгресс ИИХФ решил, что сборная России по хоккею вернется в высший дивизион после снятия санкций и не будет возвращаться в элиту из низших дивизионов.

Однако когда именно россияне смогут вернуться на международные соревнования, не уточнялось. Это будет зависеть от развития ситуации на территории Украины, сообщил президент ИИХФ Люк Тардиф. Дедлайн решения о возвращении России и Белоруссии был установлен на май 2023 года, накануне годового конгресса ИИХФ.

В феврале 2022 года ИИХФ отстранила российские и белорусские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. Обе сборные пропустили чемпионат мира — 2022, а Санкт-Петербург был лишен права принять ЧМ-2023. Также Россия лишилась права на проведение молодежного ЧМ-2023, который должен был начаться в конце декабря в Новосибирске и Омске.