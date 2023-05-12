Экс-тренер сборной России по хоккею назвал смысл создания команды Россия 25 Экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев назвал смысл создания команды Россия 25

Фото: Александра Федорова/ТАСС

Владимир Плющев

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев в беседе с корреспондентом NEWS.ru рассказал о вновь созданной команде Россия 25. Он считает, что эта сборная нужна, чтобы молодые российские хоккеисты получали игровую практику на период отстранения основной команды.

«Это сборная создана для того, чтобы молодые, перспективные хоккеисты участвовали в играх, от которых их, в принципе, отстранили, как и сборную Белоруссии. Им нужна практика, но я бы не назвал их альтернативной сборной, очень много сильных игроков в нее не вошли. Это молодая, перспективная команда, чтобы не терять наш резерв», — сказал Плющев.

Он считает, что сборные Белоруссии и Казахстана могут составить конкуренцию российским хоккеистам.

«Это те страны, где хоккей развивается, процветает, это соперники, с которыми мы можем решать наши проблемы в перспективе. А Китай, на сегодняшний день, вряд ли составит конкуренцию Белоруссии, Казахстану и нам, если они наберут команду чисто китайскую, а не легионеров. В КНР этот вид спорта не очень хорошо развит. Там есть поле для работы, я был в Китае, есть заинтересованные люди, но серьезной программы развития хоккея нет», — добавил Плющев.

Специалист уверен, что рано или поздно Россия вернется на международную арену, поэтому нужно проводить реформы, затрагивающие все ступени развития: начиная с детско-юношеского, заканчивая КХЛ.

22 марта Международная федерация по хоккею (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от турниров под своей эгидой еще на один год. Таким образом, сборные команды пропустят чемпионаты мира — 2023 и 2024 годов.