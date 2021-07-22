Кого согреет огонь Олимпиады

Итак, завтра, 23 июля, стартует Токийская олимпиада, по известным пандемийным причинам отложенная на целый год. Событие ожидаемое и символическое. А главное — всегда ассоциировавшееся ещё с античной традицией прекращения войн и конфликтов на время соревнований. Но, к сожалению, современный мир, если и меняется, то пока явно не в лучшую сторону.

В Токио ведущие атлеты соберутся во второй раз в олимпийской истории. Тогда, в 1964 году, игры были отложены на три месяца по причине страшной засухи. Теперь свирепствуют пандемийные волны. Но, пожалуй, и в разгар холодной войны атмосфера вокруг «праздника большого спорта» не была так густо пропитана острыми политическими противоречиями. Причём многие действия откровенно выглядят провокационными. И мало чем мотивированными.

Действительно, что заставило японские власти изобразить на схеме традиционного маршрута проноса олимпийского огня российские Курильские острова. Или туда с факелами отправили бы японцев, имеющих право посещать могилы предков? Вряд ли такой демарш способен был разрядить противоречия в российско-японских отношениях и приблизить подписание мирного договора. А нарушение в очередной раз духа Олимпийской хартии лишь ослабляет некогда классическую атмосферу спортивного единения континентов и стран.

Не понятно, зачем было начинать политико-эстетическую борьбу с невинным бурым медведем, изображением которого решили украсить свои купальники наши непобедимые на всех последних Олимпиадах синхронистки. Медведь — символ силы и ловкости. Но для зорких цензоров МОК медведь уж очень ясно ассоциируется с Россией, а раз нашу страну лишили гимна и флага, то и бурый мишка был воспринят как излишний опознавательный знак российской делегации. Конечно, это в некотором смысле нам даже льстит. Но интересно, как бы оценили в олимпийской штаб-квартире изображение соболя или бобра?

Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина Gwangju2019 Organizing Committee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

К слову, очень хочется, чтобы всё-таки проверили форму олимпийцев Украины. Есть серьёзные предположения, что её опять украсит бандеровский лозунг. Во время чемпионата Европы по футболу лозунг как бы уполовинили, но в украинском внутреннем чемпионате он уже официально утверждён в качестве обязательного атрибута форм всех команд. И вряд ли Киев откажется от идеи протащить нацистские приветствия на Олимпиаду.

На таком фоне скандалы типа противодействия бывшего премьера, а ныне члена оргкомитета олимпиады Ёси Мори расширению присутствия в этом важном органе женщин, вызвавшее лавинообразный отказ волонтёрок от участия в проведении Игр, уже даже не выглядят чем-то катастрофическим.

А ведь впереди ещё война ПЦР-тестов. Носители опасного вируса уже обнаруживаются даже в Олимпийской деревне. И в какой-то момент перед организаторами может возникнуть соблазн какую-то команду наказать за выявленного вирусоносителя вплоть до снятия с соревнований, а другую — прикрыть. А не так давно американский сенатор Александра Окасио-Кортес заявила, что причисление марихуаны к допингу есть проявление расизма. А ведь чаще других именно темнокожие спортсмены попадаются на каннабисе. Так что тут же могут подключиться активисты ВLM, и так требующие от спортсменов всеобщего коленопреклонения. Вокруг этой позы покаяния также, видимо, будет немало споров.

Между тем уже под видом борьбы с расизмом МОК решил изменить генетический девиз Олимпиад. Отныне он звучит так: «Быстрее выше, сильнее — вместе». Теперь уже речь идёт не о соревнованиях, а о предельной расовой корректности. Всё стало куда сложнее.

Для нас же Олимпиада — эдакая эмоциональная пауза в предвыборной кампании, поскольку политикам явно трудно соперничать с яркими картинками соревнований. Ну, а потом партии сойдутся в борьбе за поддержку отличившихся атлетов. Но это уже совсем другая история.