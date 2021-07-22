Эксперт оценил вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса

Появление нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, так как мутация традиционно происходит в густонаселённых районах и при наличии значительных контактов между людьми. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.

Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что всё-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего, — заявил эксперт.

По словам Семёнова, для возникновения мутации необходима высокая плотность населения, как в Бразилии, Индии или Великобритании.

Для эволюции вируса нужно большое количество контактов больших массивов людей, — пояснил он.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили не допускать на соревнования иностранных болельщиков.

По последним данным, по крайней мере у 79 человек, связанных с проведением Олимпиады, был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Токио задумались об отмене турнира.