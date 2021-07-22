Эксперт оценил вероятность появления «олимпийского» штамма коронавируса
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:40, 22 июля 2021
Фото: pixabay.com
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Появление нового штамма коронавируса на летних Олимпийских играх в Токио маловероятно, так как мутация традиционно происходит в густонаселённых районах и при наличии значительных контактов между людьми. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов.
Появление на олимпиаде нового «олимпийского» варианта коронавируса маловероятно, потому что всё-таки количество олимпийцев, которые съедутся туда, это не более чем средней величины поселок, их там несколько тысяч человек всего, — заявил эксперт.
По словам Семёнова, для возникновения мутации необходима высокая плотность населения, как в Бразилии, Индии или Великобритании.
Для эволюции вируса нужно большое количество контактов больших массивов людей, — пояснил он.
Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили не допускать на соревнования иностранных болельщиков.
По последним данным, по крайней мере у 79 человек, связанных с проведением Олимпиады, был выявлен коронавирус.
Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады в Токио задумались об отмене турнира.