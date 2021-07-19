МОК изменил официальный девиз Олимпиады, утверждённый в 1894 году

Международный олимпийский комитет (МОК) принял новый девиз Олимпийских игр. Теперь он звучит: «Быстрее, выше, сильнее — вместе» (на латыни — «Citius, altius, fortius — communis»), сообщает Inside the Games.

Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее» («Citius, altius, fortius»). Эта фраза была утверждена ещё в 1894 году и с того времени не менялась .

Автором этих слов являлся французский священник Анри Дидон, который впервые произнёс их на спортивных играх в колледже. Фраза буквально запала в душу барону Пьеру де Кубертену, который посчитал, что она идеально отражает цель атлетов со всего мира.

Эта Олимпиада уже стала уникальной: она впервые пройдёт в нечётном году. Более того, зрители не смогут, как раньше, поддерживать спортсменов, им предложено воздержаться от криков и радоваться за победы атлетов хлопками. Все изменения связаны с нестабильной эпидемиологической обстановкой.

Ранее глава консультационной панели МОК по мерам противодействия коронавирусу оценил степень заболеваемости инфекцией COVID-19 на Олимпийских играх в Токио.