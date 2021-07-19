Врач МОК оценил угрозу коронавируса на Олимпиаде и назвал число заболевших

Глава консультационной панели МОК по мерам противодействия коронавирусу, британский доктор Брайан Макклоски оценил степень заболеваемости инфекцией COVID-19 на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит Insidethegames.

По его словам, участники и персонал предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр сдали 58 положительных тестов, среди которых спортсмены составили меньшую часть. Однако сам доктор Макклоски призывает не паниковать из-за случившегося.

Мы видим то, что, естественно, и ожидали увидеть. Если бы все тесты, которые мы делаем, были бы отрицательными, мы бы не стали их делать в первую очередь. Мы делаем тест, потому что они — наш главный способ отфильтровать людей, у которых может развиться инфекция и которые могут представлять опасность позже, — заявил врач.

Также он отметил, что они также следят за контактами сдавших положительные тесты, и цифры заболеваемости пока чрезвычайно низки.

Как сообщалось ранее, тренер сборной России по теннису Игорь Куницын сдал «подозрительный» тест на коронавирус в Токио.