КХЛ опубликовала даты смертей игроков «Барыса»

Из-за технического сбоя на официальном сайте КХЛ и МХЛ в профилях казахстанского «Барыса» появились даты смерти семи игроков.
Сбой затронул информацию о таких хоккеистах, как Джесси Блэкер, Павел Акользин, Хенрик Карлссон, Алексей Маклюков, Егор Петухов, Мэттью Фрэттин и Артем Бакушин.
В профилях спортсменов отобразились их даты смерти: 1 января 2001 года (в КХЛ) и 1 января 2001 года (в МХЛ).
КХЛ уже принесла извинения, объяснив сбой работами по модернизации своего официального сайта.
Ранее специалисты медицинского управления Континентальной хоккейной лиги подтвердили коронавирусную инфекцию у 39 игроков. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Морозов. По его словам, на 28 июля в КХЛ у 39 игроков подтверждён диагноз COVID-19. Также вирус диагностировали среди сотрудников клубов, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники