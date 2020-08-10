КХЛ опубликовала даты смертей игроков «Барыса»

https://static.news.ru/photo/4272964e-daef-11ea-ae26-fa163e074e61_660.jpg Фото: hcbarys/facebook.com

Из-за технического сбоя на официальном сайте КХЛ и МХЛ в профилях казахстанского «Барыса» появились даты смерти семи игроков.

Сбой затронул информацию о таких хоккеистах, как Джесси Блэкер, Павел Акользин, Хенрик Карлссон, Алексей Маклюков, Егор Петухов, Мэттью Фрэттин и Артем Бакушин.

В профилях спортсменов отобразились их даты смерти: 1 января 2001 года (в КХЛ) и 1 января 2001 года (в МХЛ).

КХЛ уже принесла извинения, объяснив сбой работами по модернизации своего официального сайта.

Ранее специалисты медицинского управления Континентальной хоккейной лиги подтвердили коронавирусную инфекцию у 39 игроков. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Морозов. По его словам, на 28 июля в КХЛ у 39 игроков подтверждён диагноз COVID-19. Также вирус диагностировали среди сотрудников клубов, писал NEWS.ru.