Кержаков назвал сумму своей зарплаты в «Томи»

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Тренер томского футбольного клуба «Томь» Александр Кержаков назвал сумму своей зарплаты. Футболист получает порядка 200 тысяч рублей в месяц и иногда у него даже остаются средства.

Бывший игрок «Зенита» отметил, что на эти деньги он может спокойно покупать любую одежду в «Детском мире» своему сыну. Причём, по словам спортсмена вещи за 30 тысяч рублей ничем не отличаются от вещей за полторы тысячи — люди часто переплачивают за бренд, а не за качество.

У меня зарплата с учетом вычета алиментов где-то 200 тысяч рублей в месяц. Мне вполне хватает этих денег, чтобы содержать семью, ребёнка, кормить их. У меня даже иногда остаётся. Я счастлив жить так, как сейчас живу, — рассказал Кержаков в интервью Sports.ru.

Тренер «Томи» состояла в браке с дочкой сенатора Миланой Тюльпановой. После развода футболист забрал к себе из общего сына Артёма, но Милана сумела при помощи судов вернуть ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова нелестно высказалась о бывшем муже как об отце их общего ребёнка. По её словам, спортсмен с недавних пор перестал интересоваться судьбой сына Тёмы.