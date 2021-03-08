Тюльпанова презрительно высказалась о Кержакове как об отце

https://static.news.ru/photo/bbed427c-8098-11eb-bc95-96000091f725_660.jpg Милана Тюльпанова Фото: milana_tulpanova/instagram.com

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова нелестно высказалась о бывшем муже как об отце их общего ребёнка. По её словам, спортсмен с недавних пор перестал интересоваться судьбой сына Тёмы.

По словам Тюльпановой, Кержаков стал «редким гостем» в Москве. Он сейчас живёт в Томске, где тренирует местный клуб «Томь». Сын Артём успел отвыкнуть от отца и даже перестал о нём спрашивать, приводит слова экс-жены футболиста StarHit.

Видится с Тёмой папа от силы раз в полгода. Никаких подарков не дарит — на встречах я не присутствовала, но ни разу сын ничего с них не приносил домой. На днях перевёл алименты, это он делает достаточно исправно. Я говорю, мол, если надумаешь общаться со своим ребёнком, сообщи заранее. Он даже ничего не ответил, — рассказала Тюльпанова изданию.

В последнее время Кержаков забирал сына у бывшей жены, и только с помощью адвокатов Тюльпановой удалось вернуть себе ребёнка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что блогер Милана Тюльпанова перестала злиться на своего младшего брата Владислава, которого обвиняла в хайпе на истории с якобы отравлением таблетками, появившейся на её странице в соцсети. Родственники долго обижались друг на друга, но теперь им удалось простить друг друга.