Милана Тюльпанова помирилась с братом после скандала с суицидом

https://static.news.ru/photo/5bdda88c-7f57-11eb-9a84-96000091f725_660.jpg Милана Тюльпанова Фото: milana_tulpanova/instagram.com

Блогер Милана Тюльпанова перестала злиться на своего младшего брата Владислава, которого обвиняла в хайпе на истории с якобы отравлением таблетками, появившейся на её странице в соцсети. Родственники долго обижались друг-на друга, но теперь им удалось простить друг друга.

Аккаунт девушки вскрыли злоумышленники, которые публиковали фейковые сообщения о том, что экс-жена футболиста Александра Кержакова находится в реанимации после попытки суицида, а скорую ей якобы вызвал брат. Сам Владислав сразу же заявил, что публикация сестры — это «бред» и она чувствует себя хорошо. Потом это подтвердила и Милана выложив фотографии, на которых не выглядела как человек, только что побывавший в реанимации.

Милана с Владиславом в компании мамы полетели на отдых в Арабские Эмираты. В Дубае семья Тюльпановых проведёт девять дней. В аэропорту молодые люди обратилась к подписчикам, заверив, что между ними царит мир.

milana_tulpanova/instagram.com

Очень устали, летели 5,5 часов и вот мы в Дубае. Хочу сказать, что с братом помирились, всё обсудили. Как адекватный человек я не должна была всё выносить на публику. И он меня за это простил, спасибо, родной. Люблю тебя! Надеюсь, больше такого не повторится в нашей семье, — поведала Милана в Instagram.

Фолловеры порадовались за Милану и Владислава Тюльпановых и пожелали им хорошего отдыха. Это не первый отпуск за границей для блогера в этом году. В январе Милана побывала на Мальдивах вместе со своим возлюбленным Евгением. Там, как рассказывала экс-супруга Кержакова, она стала женой бизнесмена.

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